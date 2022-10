Gigi Hadid defiende a editora de moda contra burlas de Kanye West: "eres un bully y un chiste"

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West participó en la Semana de la Moda en París, presentando su marca de moda, Yeezy. El cantante también mostró una camiseta que causó polémica por llevar a leyenda "White Lives Matters". Causó indignación por ser una consigna usada por supremacistas blancos en respuesta al "Black Lives Matters".

La editora Gabriella Karefa-Johnson, quien estuvo en el evento, compartió sus impresiones del programa y, por supuesto, sobre la ropa de West. Karefa compartió a través de Instagram conversaciones con sus amigos donde mostraban preocupación por la línea de Kanye.

Como se ha vuelto recurrente cuando alguien critica a Kanye, el rapero arremetió con una serie de publicaciones que criticaban a Gabriella. Publicó muchos comentarios burlones contra ella; compartió fotos de Karefa-Johnson, burlándose de su ropa y botas, asegurando que ella no sabe nada de moda.

Gigi Hadid rápidamente salió en defensa de Karefa-Johnson, con quien trabajó en el pasado, también en la portada de Vogue de marzo de 2021.

"Desearías tener un porcentaje de su intelecto. No tienes idea .. Si en realidad hay un punto en cualquiera de tus mi*****, ella sería la única persona que podría salvarte. Como si el "honor" de ser invitado a tu programa debería evitar que alguien te dé su opinión ... Eres un bully y una broma ", escribió Hadid.

Hadid agregó en sus historias de Instagram que considera a Karefa como una de las voces más importantes en la industria de la moda y que podría enseñarle algo a West.

Por su parte, la editora continuó la crítica en Instagram. Se refirió a la camisa que usaba Kanye como algo muy irresponsable y también peligroso.

"No hay excusa, no hay arte aquí. Lamento no haber dejado eso en claro, pensé que lo hice. Lo hago: creo que si le preguntaras a Kanye, diría que hay arte, revolución y todas las cosas en esa camiseta", posteó.