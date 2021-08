Kalimba habla sobre los conflictos al interior de OV7

Ciudad de México.- Kalimba confesó que algunos de sus compañeros de OV7 no han respetado una regla muy importante de la agrupación.

Luego de ser cuestionado sobre los conflictos que existen entre los integrantes del grupo, es que el cantante habló sobre los problemas que han salido a la luz.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En entrevista al programa Venga la Alegría, Kalimba dijo: “Respetar el grupo es no sacar a la luz o no lavar los trapos sucios fuera, y bueno, pues en este caso creo que algunos han roto esa regla y eso es lo que ha estado causando esa controversia”.

Diferencias entre compañeros

Sobre las declaraciones de Lidia Ávila en las que manifestó tener diferencias con algunos compañeros y desmintió estar en contra de M’Balia por su relación con una persona transgénero, Kalimba comentó:

Si existe, no existe conmigo, entonces más bien ella tendrá que hablar de manera personal con las personas que tenga esa fricción, pero creo que es la primera vez que nosotros hemos tomado la decisión de hablar de lo privado en público, ¿ustedes de verdad creen que en 32 años no han existido fricciones?... han existido miles”.

Ante la duda de diversos seguidores sobre la realización de los shows que OV7 tiene pendientes, el artista destacó: “Públicamente los 7 hemos dicho que estamos puestos para resolver esta situación para que esta gira se haga”.

Finalmente, Kalimba dejó entrever que no tiene tanta comunicación con su hermana, pues al cuestionarle sobre el debut de M’Balia como DJ, el intérprete confesó: “Me estoy enterando por ti, me da mucho gusto por la mulata, la verdad es que me sorprendió mucho”.