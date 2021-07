Erika Zaba: "Necesitamos un mánager, que lleve la batuta", dice sobre OV7

CIUDAD DE MÉXICO.- En recientes días, la agrupación de principios de los 90, OV7 se ha visto envuelta en una serie de diferencias entre sus miembros, quienes consideran ya es necesario alguien tome el control del grupo.

Así lo ha dejado saber Erika Zaba, miembro desde el origen de la banda, quien ha estado en todas sus etapas y evoluciones, y que se dice emocionada por el próximo aniversario 30 de la ex "Onda Vaselina".

Durante el festejo del bautizo de su hijo Emiliano, Zaba se dio unos minutos para hablar con la prensa y explicar que es lo que está sucediendo al interior de la banda, dejando claro que desde la fundación de OV7, nunca había tenido un desacuerdo tan grande como el de este momento.

“Yo creo que esta sí es la pelea a lo mejor más grande que hemos tenido, eso es cierto, es un hecho que es la pelea más grande”, afirmó Érika.

A decir de Zaba, pocos grupos gozan de una amistad tan longeva, son más de 32 años trabajando juntos y ser amigos, por lo que confía que este pleito llegue a buen y pronto final.

Erika confía que el tiempo limará todas las asperezas entre los miembros de la banda, "Se va a arreglar y se va a solucionar, pero también necesitamos tiempo, como todos los amigos no puedes solucionar todo al momento, se tienen que que bajar las aguas, todavía sigue sin abrir el Auditorio Nacional, todavía tenemos tiempo", comentó esperanzada.

¿Todos quieren la gira por los 30?

Contrario a las declaraciones de Mariana Ochoa, Zaba negó que alguno de los integrantes haya expresado que no quería participar en la gira por los 30 años de OV7.

“Nadie ha escuchado ni fuera ni dentro a alguien que no quiera estar en la gira, nadie lo ha dicho, ¡Cómo crees! Nos hemos dedicado 30 años, esta es una gira soñada por nosotros más que nada”, aseguró.

“Son diferencias que tenemos como de decisiones, todos saben que no tenemos un mánager, nosotros siete somos los propios dueños y me parece que necesitamos un mánager, (alguien) que lleve la batuta”, fue la propuesta que la cantante de 43 años expresó.

La OV7 está manteniendo platicas en lo indivual con los miembros de la agrupación, como con algunos de manera simultanea, con la esperanza de resolver los desacuerdos en corto plazo y en buenos términos.

Desde su perfil de Instagram, la cantante explicó su sentir a sus seguidores y siempre mantuvo que su mayor deses es arreglar las discordancias entre los miembros de la banda, pero en privado, no en redes sociales y medios de comunicación.

"Claro que estoy muy triste, porque no me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos, que si tenemos problemas, Sí, las parejas, las familias, los amigos, en 30 años de relación claro que tienen problemas y esto no quiere decir que no lo discutamos, que no se arregle, pero en privado no en público", explicó.

Después de todo el revuelo que ha causado en medios de comunicación nacional, Zaba afirma que lo mejor será arreglarlo entre ellos de manera privada. "Yo estoy convencida que si esto lo arreglamos en privado lo vamos a conseguir, como ya nos había sucedido antes y lo habíamos arreglado".

A pesar de las difernecias que puedan mantener al interior de la agrupación, hay un sentimiento que los une y en el que estan de acuerdo, el enorme amor que mantiene los integrantes de OV7 a su público.

"Nunca duden del enorme amor, agradecimiento y cariño que tenemos por cada uno de ustedes. Ojala que pronto podamos estar anunciando la gira. Los quiero", finalizó.

Mariana Ochoa da su versión de los hechos

Fue a través de su canal de YouTube que la cantante externo su opinión sobre la disputa que mantienen los miembros de OV7, "Es muy complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dan una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas", lamentó la cantante.

Como ha mencionado Erika, ella y Mariana si han mantenido contacto, además que ambas coinciden que uno de los que más sinceridad ha mostrado durante este proceso es Kalimba. Pero Ochoa lamenta que varios de los integrantes no responden los mensajes del grupo que tenían en común.