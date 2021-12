Juan José Origel ordenó que desconectaran a su padre, sin consultar a su madre y hermanos, y murió

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origel reveló que ordenó que desconectaran a su padre cuando los médicos le dijeron que ya no tendría una buena calidad de vida si se llegara a salvar, por lo que, sin consultar con su madres y sus hermanos, decidió que descansara.

Luego de que Lucía Méndez comentara que a ella no le gustaría que la tuvieran conectada a un respirador artificial solo por prolongar lo inevitable, Juan José Origel apoyó a su paisana y dijo que a él tampoco.

Yo opino lo mismo que mi paisana. A mí que no me conecte nadie porque puedes durar unas eternidades, y dijo ella, lo aclaró: ‘No estoy diciendo nada de los que estén ahorita’. Igual yo, la verdad, se los digo, voy a tener que hacerlo escrito frente a un notario o alguien díganme a esto, pero yo también, si algo me pasa, que me quede ahí tirado… no, no, no, quítenme todo”, dijo.