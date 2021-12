Carmen Salinas ya no tiene hemorragia cerebral, reveló su hija Carmen Plascencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 27 días en el hospital, Carmen Salinas ya no tiene hemorragia cerebral y su cerebro se desinflamó, según se descubrió en la última tomografía que se le realizó a la actriz, reveló su hija.

Carmen Plascencia explicó a la prensa que el viernes pasado, los médicos le realizaron una tomografía a su mamá y descubrieron que la hemorragia había desaparecido, y aunque es una gran noticia, Carmelita sigue delicada y en estado de coma natural.

La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno… entonces, es una gran noticia, pero sigue delicada”, dijo en un video que se publicó en "Chisme No Like".