Juan José Origel revela pleito con Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origel reveló que desde hace varios años, Paulina Rubio no le habla, a pesar de que siempre han tenido muy buena amistad; incluso, desde que ella era adolescente, según reveló a Mara Patricia Castañeda.

El comentarista de espectáculos platicó a su compañera que la amistad que tenía con Paulina Rubio se fracturó antes de que ella se divorciara de Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como “Colate”.

De acuerdo a lo dicho por Origel, la cantante le había dejado de hablar por un chisme que inició entre una amiga que tienen en común, en el que se decía que había dicho “algo” sobre la extimbiriche y que no había sido verdad.

Paulina tiene una amiga, ‘La Chata’, que es también mi amiga… a ‘La Chata’ yo la adoro… entonces, Paulina tiene la mecha bien cortita. Algo le contaron de mí, que yo había dicho, que no había sido cierto, y entonces, me habla ‘La Chata’ y me dice: ‘Está Paulina blablablabla’. Bueno, Paulina no le ha vuelto a hablar a ‘La Chata’ porque así es… así es (Paulina)”, comentó “Pepillo”.

El presentador de televisión lamentó mucho haber perdido la amistad con Paulina, ya que tiene una amistad con Susana Dosamantes, mamá de “La Chica Dorada” y con su familia, además de su hermano y conoció a su padre.



Juan José Origel conoce a Paulina Rubio desde adolescente

La amistad de Origel y Paulina Rubio nació desde hace varios años, desde que Paulina era una adolescente, según lo que dijo el conductor, ya que estuvo presente en la fiesta de 15 años de la artista, al igual que la de Thalia.

Después del chisme, hubo un reencuentro entre “Pepillo” y la intérprete de “El Último Adiós”, y habría retomado la amistad, pero por cuestiones que no se explica, “La Chica Dorada” le retiró el habla una vez más.

“Pasó algo que ya ni me acuerdo, porque después ya nos hablamos y nos fuimos a los toros… total, que volvió, pero ya no fue igual la amistad. Me la encuentro y pues la saludo…”, comentó.

El conductor de “Con Permiso” dejó entrever que el problema que actualmente tiene con Paulina Rubio tiene que ver con la entrevista que le hizo a Colate después de que se divorció con la cantante, a quien fue a visitar a España y convivió con la familia del empresario.

“Te digo que… si se enoja por eso, pues ya ni modo, la verdad”, finalizó.

Anécdota a partir del minuto 39:10