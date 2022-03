Jesse & Joy salen de gira por México y EU tras la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- A Jesse & Joy la pandemia les ha servido para convivir con los que más quieren y para hacer lo que más les gusta.

A punto de comenzar su gira “Cliches” por Estados Unidos y México, los hermanos Huerta recordaron qué fue lo que más les gustó de estar por primera vez en más de 15 años sin tener que viajar constantemente.

A Joy ver los primeros pasos de sus hijos y a Jesse compartir con la familia y retomar los videojuegos.

¿Qué hicieron durante la pandemia?

“Mi hija mayor tiene 17 (años). Literal todo el crecimiento de mi hija mayor he estado de gira”, dijo Jesse en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México. Al estar en casa, el músico terminó de construir su estudio de producción y grabación, “echó relajo” con su esposa e hijas y se dio la oportunidad de jugar con sus consolas. “Cosas que de pronto tenía como empolvadas y tenía ganas de hacer”.

Aunque no todo el tiempo fue de alegría: “Pasé por un episodio ahí de ansiedad, de depresión a mediados del año pasado”, admitió.

A Joy, la pandemia le dio el tiempo necesario para no perderse nada del primer año de vida de su segundo hijo, nacido en marzo de 2021. Esto, además, impactó positivamente su carrera.

Los hijos de Joy

“Vino el segundo nene y me pasó algo muy fuerte porque creo que en mis 35 años de vida nunca había estado tan inspirada, nunca había escrito tanta música, nunca había estado involucrada en tantos proyectos”, dijo la cantante y compositora. “Fue muy bonito ver que la inspiración viene de adentro, no estaba afuera... Para mí fue una época de mucha productividad, de mucha producción, y me siento muy contenta, me siento muy en paz”.

Joy dijo que tener a “dos chiquitos brincando y corriendo” puede ser agotador, pero agradeció a su esposa por formar un gran equipo con ella para lograrlo. “En la vida había admirado más a la gente que lo hace sola”, dijo.

También destacó que la pandemia la hizo ver que, para muchas personas, “quedarse en casa” no era precisamente seguro o viable.

Desigualdad en el mundo

“Fue un abrir de ojos. Si ya sabíamos que había una desigualdad enorme en el mundo, ahora nada más la reconfirmamos”, dijo Joy. “El simple hecho de decir ‘yo estoy en un refugio’ y para muchas familias no era el caso, fue muy abrumador no poder ayudar a la gente”.

La gira del dúo de hermanos mexicano-estadounidenses comienza este viernes en San Juan, Puerto Rico y pasará entre marzo y abril por Miami, Atlanta, Washington, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas y Los Ángeles, entre otras ciudades de Estados Unidos, antes de llegar a México en mayo, donde tienen conciertos previstos en la capital, Guadalajara y Monterey.

El título de la gira es una forma humorística de tomar los clichés que uno puede adoptar en su vida.

Clichés andantes

“Somos puros clichés andantes y en la música pasa muchísimo también, lo vemos todos los días a nuestro alrededor y nosotros mismos a la hora de escribir”, dijo Joy.

“Quisimos ponerle ese nombre a la gira para también burlarnos un poco de la vida misma en el sentido de que todo es tan efímero”.

Aunque como dice Jesse los clichés no son necesariamente malos, “a veces se cae en eso porque es la manera probablemente más obvia” de hacer las cosas, dijo.

Lanzan dos sencillos

Para preparar el terreno de la gira, han lanzado un par de canciones sobre desamor: la rockera “Llórale a tu madre”, en la que tras una ruptura le recomiendan su ex ir a llorar con su mamá sus penas de amor, y “Respirar”, en la que piden paz y no estar enfrascados en peleas. Es el primer sencillo del que será su próximo álbum tras “Aire”, de 2020.

“'Respirar' es una canción que escribimos hace ya un poquito más de ocho años. La escribimos originalmente en inglés, y el año pasado hicimos la versión en español cuando estábamos en el estudio juntando este compilado de canciones que van a formar parte del nuevo disco”, dijo Jesse.

“Llórale a tu madre” también nació en inglés hasta que encontraron la que sería su mejor versión en español, con mucha vitalidad de guitarras eléctricas.

“Somos las mismas personas que escribieron ‘Ya no quiero’, nada más unos cuantos años después y sin miedo a decirle eso: ‘A mí no me vengas a llorar, llórale a tu madre o a quien le importe’”, dijo Joy. El rock “está en nuestra sangre, es parte también de la música que nosotros crecimos escuchando... Seguramente vendrán otras cositas así”, agregó.