Joy Huerta, de “Jesse & Joy”, publica foto con su esposa para celebrar el “Día Para Salir del Closet”

CIUDAD DE MÉXICO.- Para celebrar el “Día Para Salir del Closet”, Joy Huerta publicó un mensaje de amor en su red social y habló sobre sus sentimientos por su pareja sentimental, Diana Atri.

La vocalista del dueto “Jessy & Joy” compartió con sus seguidores un emotivo mensaje que refiere a la sexualidad de las personas y un mensaje de amor para su esposa de hace más de siete años, con quien comparte dos hijos.

Te amo con mi vida y para siempre @dianaatrim amarte me hace fuerte, me hace valiente. Y mostrarle al mundo nuestro amor me da esperanza de un futuro donde hay más compasión, empatía y respeto. Deseo que un día no lejano, ya no se salga del closet y amar sea solo eso, amar en una unión con consentimiento. #happycomingoutday”, escribió.