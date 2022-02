Hija de Carmen Salinas niega pleito por los bienes de la actriz

Ciudad de México.- A casi dos meses de la muerte de Carmen Salinas, el testamento de la actriz está por leerse.

A ese respecto, María Eugenia Plascencia Salinas, hija de la actriz negó que existan entre la familia, problemas por el legado que dejó la primera actriz.

Plascencia Salinas agregó que además existe una cordial relación entre todos.

Última voluntad de Carmen Salinas

Ante la duda de por qué siguen sin conocer los últimos designios de doña Carmelita, su hija comentó: “Todos los notarios tienen que checar en el archivo general de notarías que no haya otro testamento, estamos esperando ese chequeo, para ver que no haya otro, que mi mamá no haya hecho otro con otro notario”.

De la misma manera, durante la entrevista brindada al programa Ventaneando, María Eugenia aseguró que el predio donde se encuentra el estudio de grabación que su mamá heredó en vida a las hijas de su hermano Pedro Plascencia, quedará a nombre de ellas, a pesar de que Salinas no pudo realizar el cambio de propietario antes de morir.

“Como dije, el estudio de grabación, o sea, el terreno y todo eso está a nombre de mi mamá, pero eso se lo voy a dar a mis sobrinas como mi mamá quería desde un principio, que ya no se pudo hacer el cambio a nombre de ellas, pero yo lo voy a hacer, ya está apalabrado y todo eso. Hasta que ya esté el papeleo bien, ya se hará el cambio”, explicó al respecto.

¿Qué harán con la herencia de Carmen Salinas?

Conjuntamente, Plascencia Salinas dejó entrever que las descendientes de la actriz conocida como “La Corcholata” ya tienen pensado qué hacer con el lugar en cuestión.

“Creo que mis sobrinas ya tienen otros planes, a lo mejor ya no siga más adelante el estudio de grabación, pero tenemos que ver esa sociedad como se tiene que finiquitar, porque mi mamá es la mayoritaria, y luego está mi cuñada, mi primo Gustavo y yo, entonces no sé ahí no sé cómo se maneje eso”, detalló.

Para finalizar, María Eugenia Plascencia Salinas también compartió que ya liquidó al personal que trabajaba en casa de su madre.

“Ya estamos viendo todo lo legal, para quedar tranquila y mi mamá también, hacerla quedar a ella como la mujer que siempre fue, responsable de sus cosas, ya su gente de mi mamá, sus trabajadores, ya les di si liquidación, conforme a la ley porque así tiene que ser, trabajaron muchos años con mi mamá, una gratificación del tiempo que la cuidaron, que la procuraron, siguen viviendo en casa de mi mamá”, concluyó.