Hija de Carmen Salinas niega que se haya dado lectura al testamento de actriz

Ciudad de México.- Los familiares de Carmen Salinas hablaron con la prensa al fin de las misas que realizaron en memoria de la primer actriz después de que falleciera tras permanecer un mes en coma.

Ya que los restos de doña Carmelita fueron cremados, su hija María Eugenia Plascencia confesó que será este 26 de diciembre cuando lleven la urna de su madre al Panteón Español.

“Ahorita la vamos a tener todavía unos días más, el domingo ya la llevaremos a la cripta familiar, para que ya esté ahí descansando con mi hermanito y todos los familiares que están ahí”, explicó.

Acto seguido, negó que en este momento alguno de sus familiares esté pensando en la lectura del testamento de su famosa madre.

Yo no he pensado nada de eso, porque para mi es un respeto hacia mi madre con el novenario y todo esto, porque es horrible desde un principio estar pensando esas cosas, todo debe estar arreglado y ya se enterarán con el tiempo, ahorita no hay una fecha (específica)”