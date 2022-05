Gussy Lau manda mensaje a Pepe Aguilar en redes

MÉXICO.- Hace un mes Ángela Aguilar se vio envuelta en un escándalo por la filtración de las fotografías en las que aparece besándose con el compositor Gussy Lau. La joven cantante publicó un video en el que se dijo muy afectada por la invasión a su intimidad y a partir de entonces la familia se mantuvo al margen de la situación.

Sin embargo, recientemente Gussy Lau mandó un mensaje en redes sociales a Pepe Aguilar, pues el compositor felicitó al cantante por su nuevo disco, A la medida. Por medio de su cuenta de Instagram, Lau compartió una imagen de la canción “No me hablen de amor”

“Tienen que escuchar este disco de ya, esta es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima”, escribió Lau en una de sus historias temporales.

El compositor etiquetó al ganador del Grammy y al grupo Intocable, quienes también interpretan la canción. Sin embargo, Aguilar no ofreció ninguna respuesta por lo que se ha especulado que la relación entre ambos no está en las mejores condiciones, a pesar de que trabajan juntos.

Por otra parte, Pepe Aguilar sí respondió a otras felicitaciones y mensajes sobre su nuevo proyecto musical, como a Edén Muñoz quien le agradeció por la colaboración entre ellos. “Al contrario Edén, hay que seguir componiendo más rolitas juntos, nos quedan más o menillos”, le dijo el cantante.

¿Terminaron?

Hasta el momento se desconoce si Ángela y Gussy siguen con su romance o si se terminó luego del escándalo por la filtración de las fotografías. Por su parte, la joven no ha hecho declaraciones al respecto, pero dejó claro que se sintió traicionada por la persona que publicó las imágenes.

Quien habló sobre el romance en los medios fue José Manuel Figueroa, quien dijo en Despierta América que sabía de la relación desde hace tiempo y lamentó las circunstancias en las que se hizo pública. También comentó que le agradaba la pareja que formaban, dando a entender que ya no están juntos.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó Figueroa.