Edén Muñoz anuncia colaboración con la cantante sonorense Michelle Maciel

MÉXICO.- El exintegrantes de Calibre 50, Edén Muñoz, no deja de sorprender a sus seguidores con su nueva faceta como solista. Tras su separación del grupo ha estrenado varias canciones originales que demuestran que es uno de los más talentosos cantautores y, en esta ocasión, está por lanzar una colaboración que promete ser todo un éxito.

Se trata de un dueto al lado de Michelle Maciel, una cantante sonorense que publicó en sus redes sociales un video en el que explica cómo surgió el proyecto. Según relata, el cantante la contactó por Instagram luego de escuchar su música en una playlist recomendada de Spotify y entre su conversación surgió la idea de colaborar.

“Y de repente te llega un mensaje inesperado de un artista que has escuchado toda tu vida. Me habla Edén presentándose y me dice ‘Hola, soy Edén, mucho gusto’, bien humilde, mi compa Edén, cae bien [...] y de la nada empieza a fluir la conversación bien perro”, comentó la cantante antes de dejar algunos acordes de la nueva canción.

Por su parte, Edén también contó en sus redes cómo fue ponerse en contacto con la artista. En estos días grises me encanta cuando pasan cosas ching* y extraordinarias. Conectar con gente que hace 2 segundos no conocías tan cabr* al punto de decir ‘wey qué pedo, ¿hacemos un feat?’. Chsm lo que pase; lo más perro ya pasó que fue conocernos, así me paso con @macielmusica, un talento del tamaño del (mundo) del mero Cd. Obregón, Sonora y creo que esto pasó porque la vamos a romper macizooo”, escribió.

Víctima de intentos de homicidio

Muñoz dijo que quedó fascinado con la música de Michelle, por lo que quiso ponerse en contacto con ella. Cabe recordar que la joven artista ha sido víctima de 4 intentos de homicidio que ha reportado a las autoridades sin tener una respuesta favorable.

Cuatro veces han quemado sus autos y las autoridades le siguen diciendo que no hay delito que perseguir. "Quiero dejar bien claro que tenemos al principal, los principales sospechosos y cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o mi familia, dejé un video programado para que suba con fotos, direcciones, nombres completos y todo lo que se tenga que saber de esa persona", contó la cantante en un video donde denuncia los ataques.