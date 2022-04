Viuda de Chalino Sánchez se molesta por el corrido de Edén Muñoz sobre el cantante

MÉXICO.- Hace aproximadamente dos semanas el cantante de regional mexicano Edén Muñoz lanzó el tema "Chalino" en honor al icónico cantante fallecido en un ataque armado contra él en Culiacán, Sinaloa, en 1992. El llamado Rosalino Sánchez Félix logró consolidar una notable carrera que hasta el día de hoy sigue acumulando seguidores.

Ahora, el exvocalista de Calibre 50 escribió un tema musical narrando el violento fallecimiento del músico. Aunque muchos elogiaron el tema y el hecho de que Muñoz le rindiera homenaje a uno de los grandes referentes del género, la familia de Chalino no se tomó la canción de la misma forma.

Así lo dio a conocer Marisela Sánchez, la viuda del intérprete de “Nieves de enero”, quien ofreció una entrevista para el canal La Jugada el pasado 6 de abril. Según expresó, a los hijos y nietos del músico que siguen con vida les afecta el recordatorio del trágico deceso del cantante, especialmente porque la canción que hace alusión a los presuntos nexos delictivos de Chalino por los que habría sido asesinado.

“Ya que Chalino sigue teniendo hijos, sigue teniendo nietos, sigue teniendo hermanos, sigue teniendo mucha familia y definitivamente ese corrido pasó la rayita del respeto”, comentó la viuda en el programa.

“Es algo que ha dañado a la familia. No sé qué tanta necesidad o de dónde sacó esa información este muchacho, pero sí me gustaría preguntárselo ya que el asesinato de Chalino no es un asesinato ya aclarado, me gustaría preguntarle de dónde sacó esa información, igual y nos puede decir y nos puede servir para volver a abrir el caso”, expresó la viuda en entrevista con el canal.