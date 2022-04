4 intentos de homicidio, cantante Michelle Maciel hace llamado al gobierno y autoridades sobre su caso

HERMOSILLO, Sonora.-Victima de cuatro intentos de homicidio y las autoridades no hacen nada, así lo anuncia en sus redes sociales Cantante e influencer de Cajeme, Michelle Maciel. Con una frase popularmente conocida por los mexicanos “Así se siente México, lindo y querido México”, lo expresó al subir un video de varios vehículos incendiados.

"Imagina que vives en México y tienes cuatro intentos de homicidio y la policía no hace nada. Desde enero, empezaron estos ataques, primero pensamos que eran fallas del sistema porque el primer ataque fue un carro quemado, fuimos a poner denuncia", narró.

En su video hace saber que a acudido a la policía e interpuesto las denuncias correspondientes sobre sus casos, donde invirtió tiempo y esfuerzo, y regresa a preguntar por la evolución de su caso y lo único que le dicen es que no existe registro, por lo cual no tiene validez y su caso no procede.

Maciel comenta que su caso lo mantiene con ansiedad y sin poder dormir, teme por su vida y la de su familia y saber que las autoridades no hacen nada por su caso lo llevo a hacerlo publico.

"Quiero dejar bien claro que tenemos al principal, los principales sospechosos y cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o mi familia, deje un video programado para que suba con fotos direcciones, nombres completos y todo lo que se tenga que saber de esa persona".

Pide y hace un llamado al gobierno y a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, esto lo hizo mediante un video que subió a sus múltiples plataformas y redes sociales pidiendo apoyo y difusión con sus seguidores.