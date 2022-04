"Te voy a encontrar": Edén Muñoz escribe emotiva canción a Debanhi Escobar

MÉXICO.- La joven de 18 años Debanhi Escobar fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla luego de 13 días desaparecida. El caso ha causado indignación en los mexicanos no solo por la creciente ola de violencia en el país, sino también por el actuar ineficiente de las autoridades.

Distintas figuras del espectáculo se han pronunciado sobre la tragedia, lamentando el asesinato de la joven y exigiendo que se haga justicia. Uno de ellos fue Edén Múñoz, exintegrante de Calibre 50, quien este domingo 24 de abril lanzó una canción dedicada a la joven.

El cantautor escribió el tema en memoria de Debanhi Escobar y de todos aquellos que tienen a un ser querido desaparecido. "Dedico esta canción a todos los que desean encontrar a sus seres queridos y también a todos los que desean ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre", compartió el músico en su cuenta de Instagram.

El cantante de 31 años, nacido en Los Mochis, ciudad del estado de Sinaloa, se dijo especialmente sensible ante la historia de Debanhi, especialmente al pensar que el desgarrador deceso de la joven es tan solo un caso de entre los miles de desaparecidas del país. "Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo", escribió.

"Qué hermosa canción, ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos a diario en nuestro país!, Te quiero compa", "Tristísimo", "Demasiado triste todo esto. Qué impunidad", "A todos nos tiene sensibles todo lo que está pasando en México, hermosa canción" y "La definición de cuando fallan las palabras , la musica habla por si misma" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Debanhi Escobar desapareció el 9/4 en Nuevo León, #Mexico. APARECIO MUERTA!, y dicen las autoridades que su cuerpo fue tirado en una cisterna. En México cerca de 100.000 personas están desaparecidas, y hay más de 10 femicidios diarios. Justicia para las víctimas

QEPD #Debanhi�� pic.twitter.com/QyzmDkKEUw — Pedro L Prince mobilsocial.com ✰�� (@PedroLuisPrinc5) April 23, 2022

La canción está acompañada de una ilustración de la que fue la última fotografía de la joven y en la que se encuentra parada en medio de la carretera.

"Cuánto silencio en la casa, Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás", dice el tema.

"No voy a rendirme te lo prometí, No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando, no descansaré, Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar", se escucha después en la canción.

¿Qué es lo último que se conoce del caso?

Tras varios días de búsqueda, las autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte de Debanhi Escobar el 22 de abril, por lo que sus familiares y seres queridos acudieron a una misa en Monterrey para despedirla. La ceremonia inició alredor de las 8:00 de la mañana del sábado 23, cerca de setenta asistentes acudieron a la capilla para despedir a la joven, quien, de acuerdo a la Fiscalía, murió a causa de una contusión en el cráneo.

Decenas de mujeres marchan sobre Paseo de la Reforma en protesta por las mujeres desaparecidas en México y para exigir justica por Debanhi Escobar.#NiUnaMenos pic.twitter.com/wXyTivBOg5 — Unnimedios Oaxaca™ (@UnnimediosOax) April 24, 2022

A pesar de las inconsistencias sobre la causa de muerte y desaparición de Debahni Escobar, Omar Tamez, comisionado Federal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que el cuerpo presenta golpes. Aún no se conocen los detalles de la muerte de Debahni ni se ha dado información puntual sobre la autopsia. Tamez mencionó que aún es muy pronto para responder preguntas certeras.