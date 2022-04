¡Hermano confirma! Ángela Aguilar busco a su familia tras polémica con Gussy Lau

Ciudad de México.- El hermano de la cantante de regional Ángela Aguilar, se expresó respecto a la polémica que surgió en la famila después de que se filtrataran las fotos de Ángela y su pareja Gussy Lau en tono romántico, tomando en cuenta la diferencia de edad entre la pareja.

Aunque la Dinastía Aguilar se ha mostrado hermética respecto al tema, el hermano de Ángela mostró su postura sobre el tema y específicamente para remarcar que su consanguínea tiene todo su apoyo.

Tenía muchas ganas de contestar preguntas sobre esto, y Ángela sacó el video que subió en su Instagram explicando toda la situación, etcétera, y ahí siento que se contestó todo”

Dijo en primera instancia en entrevista para el programa Sale el sol.

Muestras de apoyo

Posteriormente, el hijo de Pepe Aguilar externó su apoyo incondicional a la cantante. “Ella dijo que se estaba refugiando en la familia y eso es cierto, en el concierto todos estamos juntos, unidos, y eso no va a cambiar por nada, así que yo siempre estoy del lado de Ángela”.

No obstante, Leonardo aprovechó el momento para asegurar que no le interesa lo que la prensa pueda decir al respecto. “Como se maneje esa situación en los medios, pues los medios harán lo que quieran hacer, no lo que tengan que hacer, lo que quieran hacer, y pues ya eso no está en nuestras manos”.

Asimismo, externó su cariño incondicional para la artista. “A mí no me cambió para nada la relación con Ángela, es mi hermana chiquita, como dijo, y es parte dé, de tener una vida pública estas cosas”.

Las situaciones del medio

Finalmente, Leonardo Aguilar recalcó que como integrantes del medio artístico tienen que acostumbrarse a este tipo de situaciones.

“Lo único que sí contestaré directamente al respecto es que es difícil tener las dos vidas, la pública y la privada, yo lo vivo con mi relación”, culminó.