Ángela Aguilar se "baña" en la naturaleza

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar a su corta edad se ha vuelto en una de las cantantes más importantes de la música Regional Mexicana, gracias a su voz y carisma se ha convertido en una de la smás queridas por parte del público.

Aunque eso no la ha vuelto exenta de estar en vuelta en polémicas, después de que se haya dado a conocer unas fotografías en las que aparecía besando a su supuesto novio, Gussy quien fue el que se encargó de confirma la “relación”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de ‘En Realidad’ dio a conocer una serie de fotografías en las que al parecer se encuentra de vacaciones en la playa, después de su larga gira artística por Estados Unidos, por primera vez como solista.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue que Ángela compartió el momento en el que al parecer estaba disfrutando de un “baño” en mediod e la naturaleza, porque se podían ver sus piernas en una alberca mientras que en el fondo se veían distintos árboles.

En otra de las imágenes que compartió se puede ver una ‘selfie’ en la que aparece de perfil frente a la cámara con cabello suelto y utilizando un sombrero color café estilo playero.

Al parecer la cantante decidió darse unos días de vacaciones después de todo el trabajo que tuvo durante sus conciertos, además de el escándalo en el que llegaron a surgir distintos rumores alrededor suyo.

¿Pepe Aguilar regañó a Ángela Aguilar por ser “coqueta”?

Durante una entrevista para el canal Cheleando con las estrellas, Ángela dio a conocer que cuando era más pequeña solía tener muchos pretendientes que le regalaban detalles y hacían todo para conquistarla, pero Pepe Aguilar se llegó a “molestar”.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.