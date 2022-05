Ángela Aguilar deja ver su minicinturita en este 'outfit'

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar a sus 18 años se ha vuelto en una de las cantantes más jóvenes y populares de la música Regional Mexicana, su voz ha logrado cautivar el corazón de miles de sus fanáticos.

Actualmente la intérprete de “En Realidad” acaba de terminar su primera gira artística que está ofreciendo en Estados Unidos, con su más reciente discográfica “Mexicana Enamorada”, la cual fue un éxito total.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la hija menor de Pepe Aguilar, sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen, en la que aparece utilizando parte de su vestuario de sus concierto, que consitió en un pantalón azul marino ajustado al cuerpo, acompañado de un corse en color negro.

Pero lo que dejó boquiabiertos fue que Ángela dejó ver su minicintura y es que en más de una ocasión se ha caracterizado por su buen gusto en la moda, pero ha dejado en claro que a lado de su mamá suele combinar sus outfits.

Y es que una de las prendas que más suelen utilizar la cantante en cada uno de sus conciertos es el corsé, el cual no cabe duda que le permite mostrar el ‘cuepazo’ y la minicinturita que ha podido mantener.

A pesar de las distintas polémicas en las que se le ha visto en vuelta a la cantante en las últimas semans, ha procurado mantenerse activa en redes sociales, donde constantemente se encuentra publicando fotografías de su gira musical o viajes.

En una de las publicaciones los usuarios hicieron llegar cientos de piropos y muestras de cariño: “que hermosa”, “eres la mujer más preciosa”, “un orgullo mexicano”, “que bella cantante”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.

Ángela Aguilar : “me siento violada” tras filtración de fotografías con su pareja

La filtración de imágenes de Ángela Aguilar en las que aparecía besando a su supuesta pareja Gussy Lau, causó gran revuelo en redes sociales, después de que se diera a conocer que él fuera mayor 15 años.

Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran” reveló la cantante.