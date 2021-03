Giselle Vázquez confunde a sus fans

Una mala interpretación hizo que a la modelo Giselle Vázquez le llegaran a su Instagram cientos de fotografías de hombres velludos, porque ella comentó que le encantaban los "peluditos"... pero refiriéndose a los perros.

Las imágenes, reveló la modelo, eran de alto contenido erótico, y en todas las instantáneas, los malpensados caballeros mostraban sin pudor "el peluche" en diferentes partes de su anatomía.

"Me impresionaron tantas fotos de los muchachos, que como siempre, quieren llamar la atención", dijo la curvilínea paraguaya en sus historias de Instagram.

Más allá de la no muy agradable anécdota, la chica aceptó que sí le atraen los tipos varoniles y le desagradan quienes le "secuestran" el espejo por ser muy vanidosos.

"Me asustan un poco esos hombres que se cuidan más que nosotras. Pero obvio, no busco alguien que se vaya al extremo y descuide su imagen. Me conquista que muestre una imagen limpia, huela rico y se vea muy varonil. Nada de pelearnos por la crema para el cuerpo.

"Para mí el hombre sexy debe ser varonil. Si se depila de más… yo no sé, no es que esté en contra, pero como que no me atrae", expresó al portal Popular, de Paraguay; la modelo tiene en su cuenta de Instagram 2 millones de fieles seguidores.