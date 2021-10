Geraldine Bazán se suma a movimiento de Gabriel Soto y Livia Brito para impedir que los medios usen su imagen sin autorización

Ciudad de México.- Geraldine Bazán manifestó su apoyo a las medidas legales que han tomado tanto su ex Gabriel Soto como la actriz Livia Brito para impedir que los medios de comunicación empleen su imagen sin su consentimiento.

Debido a que los problemas entre Soto y Bazán se agravaron cuando una revista dio a conocer imágenes del actor cargando a Marjorie de Sousa, es que ahora la actriz mexicana externó su aprobación a la medida que impedirá este tipo de acciones.

Yo creo que es maravilloso, así como también se levanta la voz en cuanto al acoso, también hay una cuestión de acoso de los medios a las personas públicas, sabemos que definitivamente, yo siempre he dicho, el artista o el conocido necesita a la prensa, y la prensa, el medio del espectáculo necesita al artista, hay una sinergia, pero sí, hay una línea muy delgada que ya se cruzó y no se respeta”

Dijo en entrevista para el programa Hoy.

La identidad de los hijos

Asimismo, la artista aplaudió la idea de que como personajes del medio artístico puedan salvaguardar la identidad de sus hijos y se prohíba que sean expuestos públicamente. “Me parece que debería estar regulado en muchos aspectos, sobre todo para proteger la integridad de menores de edad o proteger la intimidad de cuando ya hay una línea que no hay que cruzar”.

Cambiando de tema, Geraldine confesó que a pesar de no tener proyectos en la pantalla chica sigue emprendiendo proyectos en el ámbito profesional.

“Me he dado bastantes meses de este año para viajar, para hacer otras cosas, no en cuanto a proyectos televisivos, sino más bien buscar una aplicación para creadores de contenido, el que no esté haciendo televisión como actriz no quiere decir que no esté haciendo otras cosas, también como para diversificar y como mamá también”, culminó.