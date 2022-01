Gala Montes arremete contra 'Ventaneando': "ese programa está más muerto que el perro de Bárbara de Regil"

MÉXICO.- A finales de noviembre del 2021 Gala Montes y Bárbara de Regil protagonizaron una polémica muy mediática luego de que Montes culpara a Bárbara de la muerte de su perrita la cual se envenenó cuando fumigaban la casa de la actriz e influencer.

Gala aseguró que todo había sido culpa de Bárbara por no haber tomado las precausiones necesarias durante la fumigación. Ahora, el escándalo continúa, ya que recienteménte Bárbara de Regil estuvo en Ventaneando donde ofreció una entrevista y habló de algunas de sus más grandes polémicas, entre las cuales fue cuestionada de nuevo sobre la pelea con Montes.

“Con ella hace muchos años hice una novela, no la conozco y no entiendo por qué tanto odio en mi contra. Creo que el día que ella suba algo y yo salga y diga o mencione que mi mamá tiene cáncer... mi mamá también tuvo cáncer y vivimos con eso 10 años”, dijo Bárbara respondiendo a algunas de las críticas que le hizo Gala, quien también la acusó de explotar una imagen falsa en redes sociales.

Pati Chapoy dijo que la actitud de Gala solo delataba su envidia, algo que Daniel Bisogno apoyó y agregó que la actriz inició el pleito solo para llamar la atención. “¿Qué demonios le importa a ella? ¿Y qué derecho le da de hablar y ser agresiva? No tenía por qué opinar y fue para darse foco”, opinó Bisogno.

La pelea entre las actrices no terminó ahí, ya que recientemente Gala Montes usó su cuenta de Instagram para reaccionar a esta entrevista y arremeter contra Ventaneando. Con un toque de humor e imitando el estilo de Niurka, habló tanto de Bárbara como de los conductores del programa.

“Este programita, que no voy a decir el nombre no le voy a dar rating porque ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina y si se informaran sabrían lo que yo les quiero decir, lo que les quiero transmitir, pero ustedes no razonan, no piensan, sólo hablan mierda de la gente y por eso les pagan”, dijo.