Gala Montes estalla de nuevo contra Bárbara de Regil por muerte de mascota

Ciudad de México.- El pleito entre Gala Montes y Bárbara de Regil por el cuidado de las mascotas, no termina.

Luego del pleito en redes sociales por la muerte de Nala, la mascota de De Regil, Gala sigue poniendo en tela de juicio su capacidad para cuidar perros.

Te puede interesar: Bárbara de Regil menciona “no conocer” a Gala Montes tras el encontronazo en redes sociales

A su llegada en la entrega Micrófonos de Oro, Gala despotricó contra Bárbara después de que su mascota falleciera por envenenamiento.

Yo no estoy buscando hacerme famosa, en primera, si quisiera colgarme de alguien no lo haría de Bárbara de Regil, y como ella dijo, un perro no es un mueble, entonces creo que si un perro no fuera un mueble, pues no vas y lo cambias, y ella ya tiene un perro nuevo, ¿no sé si sabían?, no lo ha subido, pero ya lo tiene […] Yo fumigo mi casa seguido, y mis perros se mantienen en casa por dos días, eso de que la fumigación ‘pet friendly’, eso no existe”, explicó a la prensa que acudió al evento.