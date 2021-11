Bárbara de Regil menciona “no conocer” a Gala Montes tras el encontronazo en redes sociales

Bárbara de Regil menciona no conocer a Gala Montes durante la entrevista en el programa Ventaneando, después de que las artistas manterieran un encontronazo este fin de semana.

Recordando la controversia que surgió entre ellas después de que Bárbara compartiera su tristeza por la muerte de su perrita, que fue envenenada, y que Gala la criticara por no cuidar debidamente a su mascota, De Regil aseguró no saber nada de Montes.

La verdad es que no es mi amiga, no la conozco, no sabe de mi vida”, dijo la protagonista de “Rosario Tijeras” al hablar del controversial tema.