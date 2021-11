Bárbara de Regil reveló la causa de muerte de su perrita y reaparece en video "en vivo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace unos días Bárbara de Regil dio a conocer que su perrita Nala, había muerto después de haber estado envenenada, optó por sincerarse con sus seguidores y advertirles de este tipo de situaciones.

En los últimos días la reconocida ‘influencer’ se le ha visto llorando en sus videos, donde ha lamentado lo sucedido, hasta le llegó a dedicar una publicación en la que expresó lo importante que fue en su vida.

Por medio de su cuenta de Instagram Bárbara realizó un en vivo, en el que reveló sentirse desconsolada ante lo ocurrido, porque jamás se imaginó que su mascota se encontraría tan mal.

En la grabación la actriz dejó en claro que de un principio no pensaron que fuera algo grave, pero que siempre estuvo atendida por un veterinario que les recomendó operarla pero de primer instancia, no quisieron porque la perra no se quejaba.

Pero al verla tan decaída, Bárbara optó por acceder a que se realizara la cirugía, y fue cuando descubrieron que la canina, se había comido dos pastillas de veneno, situación que terminó por quitarle la vida.

La artista recomendó a sus seguidores que si tenían mascotas, tuvieran mucho cuidado a la hora de fumigar en sus casas, porque a pesar de que a ella le habían dicho que era pet-friendly, al parecer los trabajadores olvidaron un par de bolsas de veneno.

Nala no presentó ningún sintóma, esto se los cuento por dos cosas, una los animalitos en mi caso no presentó síntomas, no vomitó no le dio diarrea, siguió comiendo perfecto, yo lo tomé como una mala experiencia” comentó la artista.

Bárbara reveló que fue su jardinero quien se percató que estas personas habían dejado estas bolsas, a pesar de que las quitaron inmediatamente, al parecer su mascota alcanzo a morder una bolsa.

Gala Montes criticó la situación de Bárbara de Regil

Algo que impactó a sus fanáticos fue que la actriz Gala Montes comentó en la publicación que no entendía su dolor y que debería de conseguir otra perrita, algo que disgustó a la artista.

Sin embargo algunos ‘haters’ se unieron a Gala y revelaron ue posiblemente estaba “exagerando” y quería “llamar la atención” debido al contenido que estaba publicando diariamente de su pérdida.