Esta es la lujosa cena de Acción de Gracias de Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil no ha dejado de estar en vuelta en polémicas, sobre todo desde hace unos días que dio a conocer que su perrita Nala, había fallecido y hubo algunos días en las que se publicó llorando.

Sin embargo la también actriz se ha caracterizado por ser muy transparente en redes sociales, donde se encarga de compartir su día a día, desde sus viajes, convivencias y hasta rutinas de ejercicio.

Y el pasado 25 de noviembre se celebró el día de Acción de Gracias, por lo que la reconocida ‘influencer’, decidió preparar todos los detalles de la cena para que fuera todo un éxito.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil compartió un poco de lo que fue el evento, en las imágenes se puede ver parte de la decoración utilizó una mesa y silla de madera, acompañado de algunas noche buenas y otros arreglos tipo boho.

Sin embargo para poder estar a lado de su familia y convivir de cerca con ellos, decidió hacerse pruebas rápidas, para verificar que esté libre de Covid-19 y que puedan estar tranquilos sus invitados.

Antes de juntarme con toda mi familia pruebas rápidas” dijo en uno de sus videos.

Lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que Bárbara apareció con una larga cabellera de color morado, que la hizo lucir espectacular, a pesar de que no es la primera vez que lo hace, dejó boquiabiertos a todos.

Por si fuera poco también hubo música estilo clásica, totalmente en vivo por parte e unos jóvenes que ya en más de una ocasión han estado en los eventos de la artista, a quien le brindan sus canciones favoritas.

Gala Montes estalla contra Bárbara de Regil

Ambas actrices tuvieron un “pleito” en redes sociales, después de que Gala Montes pusiera en duda los cuidados por parte de Bárbara de Regil, con su mascota que lamentablemente murió envenenada.

"Yo no estoy buscando hacerme famosa, en primera, si quisiera colgarme de alguien no lo haría de Bárbara de Regil, y como ella dijo, un perro no es un mueble, entonces creo que si un perro no fuera un mueble, pues no vas y lo cambias, y ella ya tiene un perro nuevo, ¿no sé si sabían?, no lo ha subido, pero ya lo tiene […] Yo fumigo mi casa seguido, y mis perros se mantienen en casa por dos días, eso de que la fumigación ‘pet friendly’, eso no existe”, explicó la actriz.