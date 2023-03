Esto dijo Sergio Mayer sobre supuesto préstamo millonario que su suegro le hizo a Luis Miguel

Ciudad de México.- Tras los rumores sobre si Luis Miguel nunca pagó una deuda al fallecido Jaime Camil Garza, su yerno, Sergio Mayer, dio su opinión al respecto.

El hecho incluso fue evidenciado en la bioserie del cantante, quien a pesar de fue avalado por el mismo Luis Miguel nunca se mencionó si le regresó el dinero que en su momento Camil Garza le prestó para que pagara sus deudas.

Sin embargo, Sergio Mayer manifestó que no está en sus manos aclarar o solucionar ese asunto.

No fue en mi época y yo no te podría decir si se lo regresó o no. Ese no es un tema que yo te pudiera opinar porque desconozco el tema. Sé lo mismo que tú por lo que estás diciendo, pero yo no te podría decir porque nunca hablé de ese tema, ni pregunté ni mucho menos”, explicó el artista.

Luis Miguel

Sergio Mayer asegura que su suegro no era de los que cobraba

No obstante, el exGaribaldi recalcó: “no sé, yo no me imagino a mi suegro, que en paz descanse, cobrándole o pidiéndole que le pague, mi suegro no era así”.

De la misma manera, el también exdiputado aseveró que este asunto no es de su incumbencia, por lo que no lo ha hablado con ningún miembro de la familia Camil.

“Si me dicen que sí o no, ¿cuál es la diferencia que yo sepa si le pagó? […] para mí es exactamente lo mismo”, declaró al respecto.

Sergio Mayer.

Préstamo de 10 mdd a Luis Miguel

Como se recordará, en la serie sobre la vida de Luis Miguel se dio a conocer que, en 1989, cuando el cantante enfrentó problemas con Hacienda, fue Camil Garza quien lo apoyó con un préstamo de 10 millones de dólares que necesitaba para terminar con su deuda.

Posteriormente, se mencionó que ambos se distanciaron debido a que Luis Miguel se interesó precisamente en Issabela Camil, acción que aparentemente no le agradó al empresario.