Desmiente Sergio Mayer que Jaime Camil Garza haya adquirido mansión de Luis Miguel en Acapulco

Ciudad de México.- Luego de que un grupo de tiktokers irrumpiera en la mansión de Luis Miguel ubicada en Acapulco, misma que hoy se encuentra abandonada, ahora es Sergio Mayer quien desmiente que su fallecido suegro, Don Jaime Camil Garza, haya adquirido en algún momento dicha propiedad.

Mientras en redes sociales las imágenes de la fastuosa propiedad generaron gran auge y esto provocó que se especulara con respecto a que había sido adquirida por la familia Camil, es el ex Garibaldi quien niega rotundamente esta información.

“No, no, no, de ninguna manera, ninguna de las propiedades de él, para nada, quizá en algún momento mi suegro lo ayudó y lo apoyó para que comprara una propiedad allá, no sé cuál sea, honestamente lo desconozco, y sé que le ayudó a comprar una, también a Plácido Domingo, y las compraron juntos, pero no tiene nada qué ver, no es ni era dueño de ninguna de las propiedades de él”, explicó el actor en entrevista para el programa Ventaneando.

Finalmente, en la emisión televisiva se comentó que la propiedad que se encuentra en el estado de Guerrero fue comprada por una empresa inmobiliaria, aunque no pudieron certificar esta información.

Por otra parte, cabe señalar que la acción de los jóvenes que entraron a la mansión ha dividido opiniones, pues mientras varios celebran la valentía de los internautas otros repudiaron el hecho de que hayan invadido una propiedad privada.