Issabela Camil revela que Sergio Mayer no tiene detalles en fechas especiales

Ciudad de México.- Issabela Camil reveló que su marido Sergio Mayer no acostumbra darle sorpresas o detalles en fechas importantes como aniversarios, cumpleaños o en San Valentín.

Aunque son una de las parejas más sólidas del medio, Issabel confesó que ha tenido que poner de su parte para entender que Sergio no sea muy expresivo.

No, no es, no es de ninguna de fecha, ni de aniversario, ni del 14, ni de nada, así es, no sé, es atípico de todo”

Expresó la actriz ante la pregunta de los reporteros que abordaron a la pareja durante el reciente homenaje realizado a Silvia Pinal en la Ciudad de México.

Rompe el silencio

Ante la pregunta directa sobre si le molesta que el cantante, actor y político se comporte de esta manera, Issabella se sinceró y expuso: “Me he adaptado, es la mejor palabra, de repente sí tenemos roces por eso”.

Por último, Sergio Mayer rompió el silencio y aclaró el motivo por el que actúa de esta forma con su esposa y madre de sus hijas.

“No sé, no me gusta, me parece que es más mercadotecnia ese tipo de fechas, yo creo que los días, los detalles día a día, ya sea para el cumpleaños o para el día del amor, son mucho más importantes los detalles diarios que un día en especial”, manifestó.