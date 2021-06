'Es una serie misógina', dice Sergio Mayer sobre la serie de Luis Miguel

Ciudad de México.-Sergio Mayer, esposo de Issabela Camil, se pronunció en contra de la bioserie de Luis Miguel, proyecto en que se ha expuesto parte del romance que mantuvo la actriz con “El Sol de México”, hecho que ni el ex Garibaldi ni la hermana de Jaime Camil quieren recordar.

Por tal motivo, el ahora político no perdió la oportunidad de manifestarse en contra de la bioserie del intérprete de “Cuando calienta el Sol”, aunque recalcó que no ha visto la trama de Netflix.

Durante su encuentro con la prensa, Sergio fue cuestionado por “Luis Miguel, la serie”, a lo que únicamente dijo: “Uno, no la he visto, pero mucha gente me ha comentado y me ha dicho que es una serie misógina, que ha sido una serie que ha agredido mucho a la mujer, y bueno eso lo tiene que decidir la sociedad”.

Issabela no quiere hablar sobre romance con Luis Miguel

Cabe señalar que, en distintas ocasiones, Issabela ha destacado que no tiene interés de hablar de lo que fue su relación sentimental con Luis Miguel, y que a la única que le ha contado cómo fue realmente su romance es a su hija Antonia, y eso porque la joven se lo preguntó.

Por su parte, Diego Boneta se defendió de los señalamientos contra la serie, pues además de protagonizarla, es productor, por lo que tras su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México solamente dijo a la prensa:

“Si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda, pero soy uno de varios productores, al final es algo contado por Luis Miguel, y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible, para todo el público”.