Sergio Mayer se defiende tras controversia por señalar a Issabela Camil de “acoso sexual”

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer se defendió de los señalamientos en su contra luego de publicar en redes sociales una imagen en la que su esposa Issabela Camil le está tocando el trasero y por esta acción dice haber recibido acoso sexual.

“Si hay alguien que defiende precisamente a la mujer soy yo, estoy en contra de la violencia de género; sin embargo, yo creo que, y más en una pareja que se ve que hay empatía, que hay amor, que hay cariño, que hay respeto, pues por eso, digo, digo, quizás el término violencia lo modifiqué y puse ya acoso, que fui acosado por mi mujer, y ya, quien lo quiera entender como broma y como juego, pues bienvenido, de eso se trata, que vean que tenemos una relación muy bonita”, explicó el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Posteriormente, el ex Garibaldi destacó el gran amor y complicidad que tiene con su esposa y dijo:

“Para mi el hecho de que ella esté siempre conmigo, me acompañe, haga recorridos, me parece que es algo tan bonito, tan importante, el que como pareja estemos siempre juntos en todo tipo de eventos, incluyendo justamente esta etapa de mi vida me parece maravilloso, yo creo que esta foto dice más que mil palabras, el hecho de que estemos juntos en un momento como este, que me esté acompañando, esa complicidad en la que nos agarraron, me parece extraordinario, por eso la amo y ella también, y hemos logrado esta familia maravillosa”.

Por otra parte, el político minimizó la controversia que recientemente enfrentó su hijo con sus declaraciones contra la música de RBD a pesar de estar encabezado el remake de ese proyecto, y aseguró que el joven está disfrutando este trabajo.

“Muy contento, ya terminó la primera temporada, creo que ya van a arrancar la segunda próximamente, y ahí va el muy contento con la oportunidad de poder estar en este gran proyecto que fue tan exitoso en su momento y ahora lo retoma Netflix”, comentó.