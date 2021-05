Diego Boneta confiesa que no tiene nada en común con la personalidad de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta habló de la relación que mantiene con la actriz Renata Notni, a pesar de que en otras ocasiones se ha mostrado renuente sobre este tema de su vida amorosa.

Durante la entrevista que brindó al visitar el foro del programa ‘Hoy Día’ para promocionar la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’, el mexicano confesó cómo se encuentra su corazón en estos momentos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Mira, el doctor dice que mi corazón está muy bien, estoy muy feliz […] estoy muy contento, trato de no mezclar mucho la vida personal con la vida profesional, como para poder tener (un balance), pero la verdad es que estoy bastante contento”, dijo Boneta con una gran sonrisa.

A pesar de que Diego y Renata iniciaron su romance a inicios de este 2021, fue hasta hace algunas semanas que por fin aceptaron su noviazgo tras ser captados en distintos viajes juntos.

Nada en común

Por otra parte, cabe agregar que Diego confesó que, tras interpretar a Luis Miguel en su bioserie, pudo cerciorase que no tiene nada en común con la personalidad del “Sol de México”.

“Yo creo que en forma de ser somos totalmente diferentes, que es lo padre de este personaje, cuando me veo digo ‘es que ahí no está Diego’, nada de Diego en cuanto a personalidad, quizás el hecho de que los dos empezamos cantando a los 11 años, que tengo familia puertorriqueña y él nació en Puerto Rico, mamá española, o sea como las mismas nacionalidades, pero en personalidad y forma de ser yo creo que no podemos ser más distintos”, detalló.