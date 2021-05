Sergio Mayer niega que Luis Miguel le haga sombra en su relación con Issabela Camil

Ciudad de México.-Issabela Camil se ha vuelto a colocar en la mira de los espectadores de la bioserie de Luis Miguel, luego de que en esta segunda temporada del proyecto de Netflix se mostraran los motivos por los que su romance con “El Sol de México” no prosperó.

Debido a que en este momento la actriz goza de una relación estable con Sergio Mayer, en redes sociales volvieron los comparativos con Luis Miguel, hecho por el que ahora el político negó sentirse menos o que el cantante sea una sombra en su matrimonio.

“¿Sobra para quién?... para mí nunca ha sido sombra, ni es en tema, ni es un… no tiene por qué hacerme ruido, y perdón, pero… si te pones a ver, y a lo mejor está mal que yo lo diga, y sé que me van a criticar, pero yo tengo una familia, yo no sé, ni conozco él cómo está de su vida y no me interesa, pero yo tengo una familia, soy feliz, no sé a qué se refieren con sombra, jamás ha habido ese tema, y todos tenemos nuestra historia, yo también tengo una historia, gracias a eso hoy estamos juntos y hay que agradecerlo, yo le agradezco a la vida que la haya puesto en mi camino”, dijo Mayer en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre si Issabela dio su consentimiento para que su historia con Luis Miguel fuera expuesta en “Luis Miguel, la serie”, Sergio dijo; “No, no se le pidió autorización y ella no hubiera dado ninguna autorización, mi mujer es una dama, jamás hubiera hablado, ni hablará de absolutamente nada, y en parte la serie pues es ficción y ya”.

Posteriormente, el actor dio detalles de la manera en que inició su relación con Issabella Camil. “Me invitaron a participar en un evento ecuestre que mi suegra siempre organizaba, y cuando ella me vio ahí, llegó y me saludó y ya que nos conocimos bien me dijo ‘tengo una hija que vive en Los Ángeles que te quiero presentar’, y de ahí empezamos a llamarnos, se fueron dando las cosas, y te puedo decir que no fue fácil cuando empecé a andar con Issabela, porque le dije ‘yo te voy a tratar como reina, pero no te puedo tener como reina. Dentro de mis posibilidades, a mi familia yo le doy lo que yo le puedo dar’”.

Por último, ante la molestia que generó en Paty Manterola la transmisión del tercer capítulo de la serie debido a que fue relacionada con el personaje de “Paola”, Mayer comentó: “Si está ofendida sus razones tendrá, y tiene todo mi apoyo, yo no te podría decir porque desconozco completamente su vida privada”.