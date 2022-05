Erika Buenfil se arrepiente de haber salido con Ernesto Zedillo Jr., el padre de su hijo

MÉXICO.- En una entrevista con Adela Micha, publicada el pasado 6 de mayo, Erika Buenfil hizo fuertes declaraciones sobre Ernesto Zedillo Jr. con quien tuvo a su hijo Nicolás. Se sabe que la relación entre la actriz y el empresario mexicano no prosperó, pues ambos se distanciaron a pesar de tener un hijo en común; al respecto, ella confesó que se arrepiente de haber tenido una relación con Zedillo.

Según contó Buenfil, comenzó a salir con el hijo del expresidentes por presión de su madre, pues fue algo que ella no quería al principio. "Yo no quería... Nunca, yo le decía 'nunca se te va a hacer conmigo'. Mi mamá me decía 'Sal, conócelo, no te preocupes", contó la actriz.

Según declaró, no le interesaba el empresario por la enorme diferencia de edad entre ellos, pues la actriz es 12 años mayor. A pesar de esto, terminó por salir con él. La relación duró solo dos noches, el resultado fue un embarazo y después el distanciamiento del empresario, quien hasta la fecha nunca ha contribuido a la manutención de Nicolás.

¿Cómo fue saber que estaba embarazada?

Buenfil aclaró que está agradecida por haber tenido a su hijo a quien considera “la luz de sus ojos”; sin embargo, sí siente arrepentimiento por haber tenido un romance con el hijo del expresidentes, pues, además de su hijo, no le aportó nada bueno a su vida.

Finalmente, Buenfil señaló que se encontraba en una etapa muy feliz de su vida cuando se embarazó de forma inesperada, por lo que fue una noticia que le causó mucho miedo, sobre todo por la incertidumbre.

“Siempre tuve mucho miedo y mucha incertidumbre los primeros meses […] no (pensé) en no tenerlo, sino en qué voy a hacer y en el miedo. Quería pensar que era un error, no quería estar embarazado, quería pensar: ‘me equivoqué, a lo mejor es un retraso’, eso sí; pero luego me enamoré de la idea”, explicó.