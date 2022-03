Alex Tienda responde a Adela Micha por burlarse de él: afirma que lo hizo por venganza

MÉXICO.- Hace unos días, la periodista de espectáculos Adela Micha recuperó un video de Alex Tienda durante su paso por Caso Cerrado, donde habló de una vergonzosa situación. Luego de escuchar el caso del youtuber, Micha no pudo evitar reírse de Tienda, quien ahora es conocido por haber estado en Ucrania cuando empezaron los bombardeos a Rusia.

El youtuber mexicano contestó a lo que consideró un ataque por parte de la conductora. Según el creador de contenido digital, Adela Micha se burló al exponer una situación de su pasado y del que habló cuando participó en el capítulo de Caso Cerrado.

Estimada @Adela_Micha,

Veo que el haberte negado la entrevista (por tu mal trato en la entrevista anterior) te orilló a buscar en mi pasado para reírte de mi trabajo.



Si te sirve, te comparto este video en donde cuento esa divertida anécdota: https://t.co/GhclZF0O8F



(Cont).. pic.twitter.com/k2x5vww0LF — Alex Tienda (@AlexTienda) March 18, 2022

En una captura compartida por el influencer, se puede leer la publicación que hizo la comunicadora: "De Caso Cerrado a Ucrania. Así fue el día que el youtuber Alex Tienda fue a Caso Cerrado a demandar a su esposa por tener relaciones íntimas con vegetales".

Según Alex, la periodista se burló de él por venganza, ya que no quiso concederle una entrevista. A través de su cuenta de Twitter le escribió un contundente mensaje: "Estimada Adela Micha, veo que el haberte negado la entrevista (por tu mal trato en la entrevista anterior) te orilló a buscar en mi pasado para reírte de mi trabajo", le escribió. "El video es de hace 7 años y ya todos nos reímos de aquello en su tiempo, pero seguro a ti te servirá, ¡Te mando un gran abrazo!", agregó Tienda.

¿Qué dijo Tienda en Caso Cerrado?

El youtuber aparece demandando a su esposa y exigiéndole que le pague la cantidad de 5 mil dólares, pues es lo que le habría costado el tratamiento médico al que se sometió a causa de una enfermedad de transmisión sexual que le contagió. Así mismo, le pide que tome terapia sexual con él o de lo contrario se va a divorciar de ella, pues también reveló que “ha tenido sexo con vegetales”.

"Exijo que me pague la cantidad de 5 mil dólares, traigo aquí el recibo médico, por una enfermedad que me contagió y también quiero que acepte ir a terapia sexual ya que se ha negado […]. Todo este relajo de la enfermedad que me pegó se dio a causa de que mi esposa me ha estado poniendo el cuerno teniendo sexo vegetariano”, dice el youtuber.