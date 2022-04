Así luce Erika Buenfil de vaquera

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil se ha vuelto en una de las actrices con más popularidad en la televisión y en los últimos años ha sido llamada la “reina” de TikTok, después de haber llegado a sus 15 millones de seguidores.

Desde que se dio a conocer la pandemia por Covid-19, la actriz tuvo que buscar la manera de comenzar a trabajar de distinta forma, debido a que muchas telenovelas y obras de teatro se estaban cancelando, es por eso que optó por lanzarse como ‘influencer’ en TikTok.

Actualmente es una de las más activas en sus redes sociales, es por eso que en más de una ocasión su contenido se ha viralizado, pero esta ves ha sorprendido sus fanáticos al aparecer de una forma inusual frente a la cámara.

Por medio de su cuenta de Instagram Buenfil compartió un video en blanco y negro en el que se le pudo ver utilizando un sombrero vaquero, y es que nunca antes había salido vestida de esa manera y utilizando un audio “ranchero”.

Invítame” se puede leer en la publicación.

En la grabación se puede ver a la actriz “interpretando” la canción de ‘Piénsalo’ de la Banda Ms, al parecer es un trend de la plataforma de TikTok, el cual ya ha recibido miles de reproducciones por parte de sus fanáticos.

Además sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cairño y algunos piropos para Buenfil: “maravillosa te quiero mucho mi Erika”, “invítame mi amor”, “saludos desde Brasil”, “es una de las mejores TikToker que he visto”, “gran actriz”, se puede leer en algunos de los comentarios.

Hasta el momento Buenfil es una de las figuras del espectáculo más vistas en TikTok tan es así que Victoria Ruffo decidió abrir su propia cuenta y actualmente se han convertido en “competencia”, aunque muchos esperan una colaboración.

¿Erika Buenfil tiene cirugía estéticas?

Durante una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ donde Erika Buenfil reveló algunos de las cosas que realiza para mantenerse joven a sus 58 años de edad, que en general ha llegado a utilizar botox.

"Pues mira ya nos vemos con la edad normal y aceptarse y cuidarse mucho a veces me maquillo mucho hasta ahorita esta soy no me he hecho ninguna operación”, reveló la actriz.