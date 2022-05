Erika Buenfil afirma sería una jueza estricta si su hijo quisiera ser actor

Ciudad de México.- Erika Buenfil es una actriz con una larga trayectoría artística y recordada por protagonizar en la pantalla chica “Amores verdaderos” y “Marisol”.

Aunque en un pasado dijo no querer estar embarazada, actualmente disfruta mucho el hecho de ser madre e incluso asegura que sería una juez muy estricta si su hijo quisiera ser actor."Es que es una carrera muy difícil, es una carrera de muchas competencias, y de inseguridades y demás, si quiere que se prepare y que lo haga bien, pero sería yo muy dura con él, o sea, mejor no quiero saber, porque al ser actriz, y al dedicarme a esto, ¡híjole!, sería su peor juez, pero si lo hace que lo haga muy bien y que le eche ganas, lo que él quiera” comentó.

Sin embargo, Nicolás aún no se ha pronunciado sobre si decide ejercer esta profesión: "No, de hecho, todavía no me ha dicho nada, todavía no sé si quiera, él me dice sus cosas, pero yo lo respeto, y lo que él decida tiene que echarle ganas, es muy serio” explicó.

La famosa también compartió sus anhelos de ser abuela y afirma será muy consentidora con sus futuros nietos.