Ed Sheeran gana demanda en caso de derechos de autor de 'Shape of You'

LONDRES, Inglaterra.-Luego de una batalla legal por el éxito de 2017, “Shape of You”, Ed Sheeran ganó el miércoles una demanda por los derechos de autor.

Al mismo tiempo, el compositor galardonado con el Grammy criticó lo que describió como una “cultura” de demandas sin fundamento destinadas a sacar dinero de artistas deseosos de evitar el gasto de un juicio.

El astro británico del pop y sus coautores, John McDaid de Snow Patrol y el productor Steven McCutcheon, habían negado las acusaciones de que su tema copiaba parte de la canción de 2015 “Oh Why”, de Sami Chokri, cuyo nombre artístico es Sami Switch.

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, creo que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales, incluso si no hay bases para el reclamo”, dijo Sheeran en un video publicado en Twitter. “Es realmente perjudicial para la industria de la composición de canciones”.

Ed’s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022

La demanda por los derechos de autor

Andrew Sutcliffe, el abogado de los autores de “Oh Why”, argumentó que había una “similitud indiscutible entre las obras”. Afirmó que Sheeran tenía “Oh Why” en la cabeza “consciente o inconscientemente” cuando escribió “Shape of You” en 2016.

Los demandantes alegaron que el estribillo “Oh I, Oh I, Oh I” en el coro de “Shape Of You” era “sorprendentemente similar” a la línea de su tema “Oh, why, Oh why, Oh why”.

Durante el juicio de 11 días, Sheeran negó las acusaciones de que tomó “prestadas” ideas de compositores desconocidos sin reconocimiento y dijo que siempre ha sido justo al dar crédito a las personas que contribuyen a sus álbumes.

Fallo del juez a favor de Ed Sheeran

En su fallo del miércoles, el juez del Tribunal Superior Antony Zacaroli concluyó que Sheeran no copió “ni deliberadamente ni inconscientemente” ninguna frase de “Oh Why” al escribir su gran éxito.

Sheeran, McDaid y Mac dijeron en un comunicado que el costo del caso fue más que financiero. El estrés de ir a juicio también afecta la creatividad, significa menos tiempo para hacer música y tiene un costo emocional, declararon.

“Es tan doloroso oír a alguien desafiar pública y agresivamente tu integridad”, dijo el trío. “Es tan doloroso tener que defenderse de acusaciones de que has hecho algo que no has hecho y que nunca harías”.

“Shape of You” fue la canción más escuchada en Gran Bretaña en 2017.