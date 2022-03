Demandan a Ed Sheran de plagio por su tema "Shape of You"

REINO UNIDO.- Ed Sheeran sorprendió a los medios de comunicación luego de acudir el pasado viernes 4 de marzo a un tribunal de Londres luego de ser demandado por dos compositores que lo acusaron de plagio por su canción "Shape of You".

De momento se conoce que la denuncia fue por parte de Sami Chokri y Ross O'Donoghue, quienes aseguran que el intérprete británico se inspiró parcialmente en su tema "Oh Why" para la melodía. Ante esto, las dos canciones sonaron en la sala presidida por Antony Zacaroli, el juez encargado de la demanda.

Por su parte, el abogado de los compositores, Andrew Sutcliffe, mencionó que la similitud entre ciertos versos son "casi idénticos". Incluso expresó que Ed Sheeran tiene un gran talento para la música, pero que también es "una urraca".

Toma prestadas ideas y las mete en sus canciones, a veces lo admite, a veces no (...). Depende de quién seas y de si cree que puede hacerlo impunemente", agregó.

Mientras que el intérprete de "Bad Habits" y Steven McCutcheon y John McDaid, sus compositores, negaron las acusaciones de plagio, además de reiterar que en 2018 los tres pidieron a la Alta Corte que se dictaminara las declaraciones sobre infrigir los derechos de autor.

Para el juicio que inició el pasado viernes y tendrá una duración de tres semanas, Ed Sheeran acudió con un traje oscuro y corbata, dejando en claro que su presentación es muy importante y no se dejará ver desinteresado en un tema tan importante como este.

Según indicó El Universal, los pagos por derechos de autor de "Shape of You" se estiman entre 20 millones de dólares, 24 millones de euros. Mientras que el medio The Telegraph señaló que estos fueron suspendidos por el organismo que los gestiona.