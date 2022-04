Danna Paola y Belinda podrían protagonizar nueva versión de 'Chicas pesadas'

MÉXICO.- Aunque por mucho tiempo hubo rumores de una enemistad, Belinda y Danna Paola han demostrado que tienen una relación cordial. La cantante española se solidarizó con la joven actriz al darle las condolencias por la muerte de su abuela, mientras que Danna expresó que le daba gusto saber que Belinda estaba trabajando en grandes proyectos en España.

A pesar de su buena relación, las cantantes nunca han trabajado de cerca, aunque es algo que sus fans les piden constantemente. Debido a que ambas tienen carreras muy similares y se han dedicado tanto a la actuación como a la música desde niñas, han sido comparadas y se ha creado entre el público el deseo de verlas juntas en un proyecto.

Esto es algo que podría hacerse realidad, pues a principios de este año el productor teatral Alex Gou mencionó su intención de unir a las famosas en una puesta en escena dirigida por él. El dramaturgo ha trabajado con ambas cantantes y ahora está considerando unir sus talentos en una adaptación al teatro de la exitosa película estadounidense Mean Girls, estrenada en 2004 de hasta ahora un clásico del cine para adolescentes.

La cinta protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams fue todo un éxito en su momento y hasta la actualidad sigue atrayendo a las nuevas generaciones por lo que surgió en interés de Gou de hacer una puesta en escena con la divertida historia. “Danna y yo somos muy amigos […] Danna estuvo conmigo en Hoy no me puedo levantar, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera”, dijo el productor en un encuentro con la prensa.

“Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer Mean girls. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer Mentiras. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, explicó.