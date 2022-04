Danna Paola deleita a sus fanáticos al posar en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola a sus 26 años cuenta con una larga trayectoria artística y es que cuando apenas era una niña comenzó en la televisión mexicana, sin duda su talento y carisma conquistaron al público.

Actualmente la también cantante se encuentra enfocada totalmente en su música, es por eso que ha invertido tiempo en componer y crear sus propias canciones que buscan el empoderamiento de la mujer.

Hay que recordar que la actriz en los últimos años tuvo un cambio radical en su figura, debido a que ahora luce mucho más esbelta y con una de los cuerpos más envidiados del espectáculo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de “Oye Pablo” publicó una fotografía en la que aparece con un mini bikini que le permitió presumir y dejar ver a todos sus fanáticos su figura.

Bajo los efectos de luna llena” dice la publicación.

En la fotografía se puede ver a Danna Paola posando frente a la cámara mientras aparece recargada en una palmera, en medio de todo un jardín, que posiblemente más adelante se encuentre la playa.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar ciento de muestras de cariño y buenos deseos para la cantante: “cuerpazo”, “hija de la mais”, “mamasita”, “eres una hermosa reina”, “te amo”, “no puedo contigo”, “no se puede ser más preciosa” son algunos de los que se pueden leer.

Hace apenas unos días que Danna dio a conocer que sería la imagen de la colección primavera verano de una reconocida marca de ropa, por lo que ha causado furor entre todos sus seguidores que ya han comprado algunos de estos vestuarios.

Esta es la razón por la que Danna Paola mantenía en secreto su noviazgo con Alex Hoyer

Danna Paola siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal en privado, pero por primera vez frente a las cámaras de los medios de comunicación decidió romper el silencio y hablar sobre su noviazgo con Alex Hoyer.

"Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros, es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira. Invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra, y el hablar también de la relación y decir, ‘bueno, ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada, y estamos enamorados’” dijo la actriz