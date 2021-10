¡Eso es tan 'fetch'! Así lucen las Mean Girls a 17 años del estreno de la película 

MÉXICO.- "Mean Girls" es el título original de una de las películas más aclamadas por el público por su gran popularidad a inicios de los años 2000, es por eso que la mayoría de sus fans reconocen que cada 3 de octubre es el día para conmemorar al elenco del film clásico de la cultura pop.

"Chicas Pesadas", su nombre en español, se estrenó en 2004 y es una película de comedia estadounidense protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, además de ser dirigida por Mark Waters quien se basó en la novela "Queen Bees and Wannabes" de Rosalid Wiseman.

La trama consiste en narrar el trayecto de Cady Heron, una chica que llega a una escuela de Estados Unidos luego de vivir 12 años en África y siendo educada en casa, por lo que socializar con personas será su nuevo reto, aunque enfrentarse a las populares del colegio es su verdadera misión.

El grupo de las "Las Plásticas", liderado por Regina George, es el más popular de toda la escuela e invitan a Cady a sentarse con ellas para el almuerzo, pues la consideran como exótica por venir de otro continente, es ahí cuando le dan las reglas básicas del grupo, la más importante es no olvidar que cada miércoles de la semana se visten de rosa.

Sin embargo, la razón por la que los fans del film recuerdan a "Mean Girls" en este día es por la escena donde Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, voltea hacia Cady para preguntarle qué día es, a lo que ella responde que es "3 de octubre". Es por ello que que este día del año se recuerda como el "Mean Girls Day", intentando celebrar y recordar la película que se estrenó hace 17 años con la tradición de usar alguna prenda color rosa.

Así lucen "Las Plásticas" en la actualidad

Lindsay Lohan se convirtió en ícono de los 2000 por el grupo conformado por ella, Paris Hilton y Britney Spears, que causaron gran revuelo para los medios de espectáculos por las inolvidables escenas públicas que alguna vez protagonizaron. Y aunque la actriz tuvo algunos problemas de adicción que la alejaron de su carrera artística, parece ser que en la actualidad luce mejor que nunca y poco a poco se está reintegrando a su vida como famosa.

Instagram @lindsaylohan

Por su parte, Rachel McAdams se encaminó a ser una de las actrices más famosas de Hllywood y logró participar en varias películas que se volvieron muy famosas como "Diario de una Pasión", "Votos de amor", "Cuestión de tiempo", "Medianoche en París" e incluso incursionó en el mundo de los superhéroes con su papel en el universo de Marvel en "Dr. Strange".

Tomada de la red

Amanda Seyfried continuó en el mundo del cine con varias películas exitosas como "Querido John", "El precio del mañana", "Mamma Mia!", "Cartas a Julieta", entre muchos otros.

Instagram @mingey

Y por último, Lacey Chabert también siguió su carrera como famosa actriz de cine, televisión e incluso teatro. Después de "Mean Girls", participó e "Sweet Carolina", "All Of my Heart", "A wish for Christmas", "Orgullo, Prejuicio y Muérdago", entre muchas otras más.