Lindsay Lohan renueva contrato con Netflix

Los Ángeles.- La actriz Lindsay Lohan llegará a protagonizar dos películas en la plataforma de Netflix, pues ha renovado su contrato y tiene prevista estrenar una cinta navideña titulada ''Falling for Christmas'' a finales del 2022.

Estamos muy contentos con nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha y nos emociona seguir colaborando con ella"

Afirmó en un comunicado la directora de cine independiente de Netflix Christina Rogers.



De primera instancia, Lohan fue por el programa con la intención de protagonizar su primer gran proyecto después de 10 años de ausencia donde solo estuvo en un par de filmes de poco presupuesto.

Proyectos desconocidos

En "Falling for Christmas" la actriz interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida.



Se desconoce la trama de los otros dos proyectos que recién de confirmó Netflix.



Hace dos años, Lohan también regresó a la música con la canción "Back to Me" ("Vuelvo a mí"), que marcaba el fin de una etapa marcada por episodios problemáticos en los que llegó a pasar estancias en prisión.