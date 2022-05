Daniela Luján cuenta que expareja le prohibía tomarse fotos con fans

MÉXICO.- En un reciente episodio de su canal de YouTube, Envinadas, Daniela Luján charló con sus amigas y compañeras Jessica Segura y Mariana Botas, donde contó su experiencia con un exnovio celoso que llegó a prohibirle tomarse fotos con sus fans.

Sin revelar el nombre de esta persona, la estrella de El diario de Daniela narró que vivió una tensa situación cuando ciertos fans se acercaron a pedirle una fotografía mientras estaba acompañada de su entonces pareja. Dado que a ella siempre le ha gustado ser amable y cercana con sus seguidores, se sintió desconcertada cuando su novio contestó por ella, asegurando que no se tomaría la fotografía.

“Una vez fue por mí a un teatro y afuera del teatro me pidieron fotos, pero pues cómo México machista los chavos que se querían tomar fotos conmigo le `preguntaban a él si podían tomarse fotos conmigo, y entonces el muchacho, el elemento, les contestó: ‘no, ella solo se toma fotos con niños y con mujeres’” contó la actriz.

Tras este comentario, Luján rápidamente reaccionó y les aseguró a sus fans que el hombre solo estaba bromeando; sin embargo, la situación desató una fuerte pelea entre la pareja. Daniela enfatizó que para ella lo más importante son sus seguidores y que no estaba dispuesta a tolerar el comportamiento controlador de su ahora exnovio.

Feliz y sin hijos

Por otra parte, Luján declaró en una entrevista para Venga la alegría que se encuentra feliz en su relación actual y que no planea convertirse en madre, algo que llamó la atención de los conductores.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, dijo la actriz de Una familia de diez.