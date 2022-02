Jessica Segura pierde apuesta con Faisy y publica atrevidas fotografías

MÉXICO.- Jessica Segura perdió una apuesta con Faisy y tal parece que el pago era subir atrevidas fotografías a su cuenta de Instagram. Los comediantes son compañeros en el programa Me caigo de risa, de Canal 5, donde han formado una cercana amistad más allá del trabajo.

Así lo dejaron claro hace unos días, cuando Jessica fue la invitada especial de Faisy en su canal de YouTube donde entrevista a distintas celebridades. En esta charla, la actriz habló de algunas malas experiencias en televisión y reveló cuánto le pagaban en Una Familia de Diez, lo que causó gran sorpresa pues Segura recibía tan solo 5 mil pesos por episodio.

De igual forma, la comediante cerró una apuesta con el conductor de televisión por haber perdido una partida de póker. El reto consistía en recrear la portada de Eva Longoria para una revista de hombres en 2014 y que ha sido muy recordada en los años siguientes.

Jessica publicó las atrevidas fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde en seguida recibió cientos de halagos por su figura. "Espectacular", "Eres bellísima, pequeña", "Guapura" y "La mujer más hermosa" son algunos de los comentarios que recibió la actriz por parte de sus seguidores.

Sus peores experiencias en televisión

En la entrevista con Faisy, Segura también dijo cuáles han sido algunas de sus peores experiencias trabajando en televisión y mencionó que En una Familia de Diez le pagaban tan solo 5 mil pesos mexicanos por episodio, además de que, cuando hicieron la versión para teatro, le redujeron el sueldo a solo 2500 pesos por función.

Por otra parte, después de esto tuvo un accidente en Se Vale, el cual marcó su carrera personal y profesional. En una de las dinámicas del programa Jessica tenía que pasar por una catapulta, lo cual le ocasionó una terrible caída en la que se rompió la nariz.

“Hay un antes y un después de ese accidente (...) Primero caí con la cara, entonces me rompí la nariz en cinco partes. Luego, como hizo así mi cabeza (se fue para atrás), me esguincé de segundo grado, y luego tuve escoliosis en la espalda porque se tensó todo hacia la derecha, y luego me lastimé las dos rodillas (...) y me fracturé la muñeca en dos”, contó.