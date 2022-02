Malos pagos y lesiones: Jessica segura habla de 'Se Vale' y 'Una Familia de Diez'

MÉXICO.- Por medio de un video de YouTube compartido por Faisy, Jessica Segura reveló cuáles han sido algunas de sus peores experiencias laborales. Según la charla de la actriz con Faisy, ha tenido que pasar por programas como Se Vale y Una familia de diez teniendo muy malos pagos, ya que no sabe negociar.

Jessica recordó que cuando estuvo en una familia de diez, en la cual participó dos temporadas, su salario era muy bajo a pesar de que su personaje, conocido como Tecla Sánchez, era de los protagonistas. La actriz atribuyó el mal pago a su falta de habilidades como negociadora.

“Nos voy a echar de cabeza, pero yo en Una familia de diez, yo cobraba 5 mil pesos (por capítulo)”, dijo la actriz. Ante esta revelación, Faisy reaccionó muy sorprendido pues no podía creer la cifra. “Nunca he sido buena negociando”, fue la explicación que ofreció Segura, pues no exigió que su paga fuera más grande.

Así mismo, la actriz reveló contó otras malas experiencias con el programa, pues dijo que al trabajar para la versión en teatro, le ofrecieron todavía menos dinero, a pesar de que debía estar en dos funciones al día. Según contó: “15 años después, cuando empezamos a hacer el teatro, me ofrecieron 2 mil 500 pesos por día, o sea…. Por dar dos funciones”, dijo.

Otra de las malas experiencias en el medio fue con su participación en Teresa, una de las telenovelas más exitosas de Televisa. Segura recordó que estuvo haciendo casting por tres meses para quedarse con el papel de Rosita que finalmente consiguió. Sin embargo, participó en muchos menos episodios de los que se había imaginado, pues el libreto tuvo cambios y al final su personaje solo apareció en 13 capítulos.

Accidente en Se Vale

Por otra parte, después de esto tuvo un accidente en Se Vale, el cual marcó su carrera personal y profesional. En una de las dinámicas del programa Jessica tenía que pasar por una catapulta, lo cual le ocasionó una terrible caída en la que se rompió la nariz.

“Hay un antes y un después de ese accidente (...) Primero caí con la cara, entonces me rompí la nariz en cinco partes. Luego, como hizo así mi cabeza (se fue para atrás), me esguincé de segundo grado, y luego tuve escoliosis en la espalda porque se tensó todo hacia la derecha, y luego me lastimé las dos rodillas (...) y me fracturé la muñeca en dos”, dijo.

Las lesiones por el accidente, le provocaron severas secuelas las cuales sufrió por dos años en los que se vio obligada a hacer grandes esfuerzos para interpretar el papel de Rosita en Teresa, pues su personaje era gimnasta. La actriz recordó que el productor José Alberto El Güero Castro, le dijo que hubiera preferido despedirla de la telenovela, pues estaba perjudicando el proyecto. Ante estos comentarios, Segura decidió medicarse contra el dolor para realizar las escenas de gimnasta de su papel, pese a sus fracturas.