"Me caigo de risa": Comunidad LGBT critica a Faisy por chiste transfóbico

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas el apodo de Faisy se volvió tendencia en distintas redes sociales por su participación en el programa "Me Caigo de Risa", donde el actor hizo un chisme que fue señalado de transfóbico por algunos activistas, colectivos y personas pertenecientes a la comunidad LGBT.

Los usuarios compartieron un clip en el que aparecía Faisy en el segmento Ni si, ni no. En este espacio, el conductor planteó una situación donde Mariana Echeverría estaría ocultando un "gran secreto", refiriéndose a los genitales de su compañera.

“Que Mariana Echeverría en realidad es hombre, me enteré por ahí que tiene lo que tiene un hombre y no tiene lo que tiene una mujer” le dijo a Ricardo Fastlicht.

Rapidamente este momento se difundió en las plataformas digitales y los usuarios se encargaron de señalar qué es lo que estaba mal en esta situación y por qué no deberían permitir este tipo de comentarios en programas de televisión abierta, ya que promueven el pensamiento transfóbico e incluso misógino, según indicaron los internautas.

Por su parte, la cuenta de Abrazo Grupal mencionó que esta situación planteada por Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy, era transfóbica por querer ridiculizar a las personas que al nacer son asignadas con un género distinto al que en realidad son y dedicen hacer una 'transición' de sexo, provocando cambios en su cuerpo.

Porque refuerzan la idea (instrumentalizada por grupos antiderechos) de que las personas –sobre todo las mujeres– trans tienen un “secreto oscuro”, ocultan lo que “en realidad son” para obtener un beneficio. Esto invariablemente resulta en agresiones transfóbicas", se lee en una de las publicaciones en Twitter.

El mismo tweet que se publicó desde la cuenta de @abrazo_grupal fue citado por distintos usuarios de la red social, quienes coincidieron en el pensamiento de que el humor de Faisy se trataba de algo transfóbico y que deberían evitar este tipo de pensamientos retrógradas en programas de televisión. Aunque muchos también expresaron que no les sorprendía por parte de los mexicanos que les causara gracia estos comentarios despectivos hacia la comunidad LGBT.

"¿Por qué no me sorprende que la televisión abierta haga este tipo de 'humor'?", "Recurriendo a un chiste transfóbico, qué chistoso. ¿En qué año están? ¿1999?", "De por si ese programa da bastante cringe de lo malo que es, no sé cómo lo siguen renovando. Urge cancelación", "¿Cuándo van a entender que la orientación sexual e identidad de género de alguien no es motivo de chisle ni de burla?", fueron algunos de los comentarios.