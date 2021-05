Faisy grabará promocionales de su nuevo programa en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de anunciarse que Faisy estrenaría nuevo programa de televisión, Alex Kaffie reveló que este lunes se graban los promocionales del proyecto en el que también participará Michelle Rodríguez.

En su columna Sin Lisonja, el controversial periodista comentó que las grabaciones serán en Televisa San Ángel y próximamente lo veremos en una faceta no muy distinta a la que realizaba en “Me Caigo de Risa”, pero en esta ocasión no habrá concursos.

Hoy en Televisa San Ángel, Omar Pérez Reyes (nombre real de Faisy) va a grabar los promocionales de su nuevo programa de variedades 'Faisy Nites'”, escribió Kaffie.

Supuestamente el próximo mes iniciarían las grabaciones del programa de variedades en donde habrá artistas invitados, se presentarán distintos números musicales y será transmitido por Unicable.

“Faisy Nites” se transmitirá en el horario de la noche, los martes y los jueves, y la producción estaría a cargo de Eduardo Suárez, mismo productor de “Me Caigo de Risa”.



Descansa por un tiempo “Me Caigo de Risa”

Durante siete años, Faisy ha estado al frente de las siete temporadas de “Me Caigo de Risa” y de “Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional”, por lo que su productor, Eduardo Suárez comentó a un medio de comunicación que dicho programa descansará un buen tiempo.

El dejar “Me Caigo de Risa” no significa que pararía de trabajar, según dijo, ya que tenía nuevos proyectos en los que estaba incluido Faisy, y “Faisy Nites” es uno de ellos.

Aunque el productor no dijo si la decisión de no hacer más “Me Caigo de Risa” era definitiva, en una de sus columnas, Alex Kaffie había anunciado que TV Azteca habría comprado la concesión de dicho programa, al igual que “¿Quién es la Máscara?”, programas que pertenecen a una casa productora surcoreana.

Hasta el momento nadie ha confirmado ni negado tal información.