Daniela Luján cuenta que le regaló una casa a su mamá a los once años

MÉXICO.- Daniela Luján es una de las actrices de la televisión mexicana que empezó su carrera a muy temprana edad. Por su participación en telenovelas y programas infantiles, Luján comenzó a recibir grandes sueldos siendo apenas una niña, lo que facilitó que pudiera comprarle una casa a su mamá cuando tenía solo 11 años.

Durante el programa de radio La Caminera, Luján recordó los inicios en las telenovelas y mencionó que comenzó a actuar desde que tenía seis años. Uno de los proyectos más exitosos en los que participó fue El diario de Daniela, donde fue protagonista. A sus once años, la actriz obtuvo reconocimiento en el medio y un gran sueldo.

Aunque no quiso detallar cuánto le pagaron por su trabajo en el melodrama, confesó que logró reunir lo suficiente para comprar una casa y regalársela a su madre. Contó que sus papás habían creado un fideicomiso con sus ganancias y en una ocasión le preguntó a su padre qué podía comprarse con el dinero de su trabajo a lo que él respondió “una casa”.

Ante la respuesta, Daniela no dudó en pedirle a su mamá que eligiera la casa que más le gustaba y se la compró. La estrella de Una familia de diez también contó que el Diario de Daniela fue la primera telenovela que tuvo un final en vivo, pues el último capítulo se desarrolló en el Estadio Azteca y al mismo tiempo fue transmitido en televisión.

Luján mencionó que en la telenovela tuvo que ser tanto actriz como cantante, lo cual no le agradaba, ya que tenía pánico escénico por cantar. Luego de algunos éxitos musicales, Daniela dejó de lado su carrera como cantante pop para enfocarse en la actuación.

Comparaciones con Belinda

Por otro lado, la actriz también tocó el tema de Belinda, pues a menudo la relacionan con la cantante luego de haberla reemplazado en la telenovela infantil Cómplices al rescate. La actriz reveló que no se toma a mal los memes que se hacen al respecto pues considera que son una forma de publicidad, además de que muchos le parecen graciosos.

¡En exclusiva para #VLAFinDeSemana, Daniela Luján reacciona a los memes que le han hecho luego del rompimiento de Belinda y Nodal! ���� #DomingoPara pic.twitter.com/5xMM2aOSIz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 27, 2022

“Ahora soy un meme, hay algunos que comparto, me parecen muy graciosos. Es que creo que es parte también (...) este lado de ser figura pública y entonces, evidentemente a mi generación le tocó vivir todo eso y ahora es un chiste y es divertido (...) Me ha tocado en varias etapas, creo que me regalan publicidad también”, comentó hace unos días en Venga la Alegría.