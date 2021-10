Cumplió su promesa: Vin Diesel acompaña al altar a hija de Paul Walker

ESTADOS UNIDOS.- La hija del fallecido actor Paul Walker se casó con Louis Thornton-Allan, y Vin Diesel fue el encargado de llevarla al altar. Hace unas hora, a través de su cuenta de Instagram, Meadow Walker compartió varias fotografías de la ceremonia y un video en blanco y negro acompañado de la leyenda “Nos casamos”.

La noticia rápidamente se viralizó entre los fans de la franquicia donde los actores forjaron su amistad, Rápido y Furioso. Cabe recordar que Walker murió en 2013 en un accidente automovilístico cuando tenía tan solo 40 años. Su muerte conmocionó a sus fans y a sus colegas, especialmente a Diesel, quien prometió hacerse cargo de su hija y acompañarla en los momentos más importantes.

Para muchos, ver al actor acompañar a Meadow en su boda, y además en el lugar de su fallecido padre, es una prueba de que está cumpliendo la promesa que le hizo a su amigo, por lo que los usuarios de redes sociales están conmovidos con el gesto.

En pocas horas, el nombre del fallecido actor se volvió tendencia en Twitter. Muchos recordaron con nostalgia la amistad de Diesel con Walker y muchos otros aseguraron estar conmovidos hasta las lágrimas.

Vin Diesel fue quien entregó a Meadow Walker en su boda ��❤️ LLORANDO ESTOY �� pic.twitter.com/HABQDImReN — Andrea���� (@floricientaxsel) October 23, 2021

Esto me puso blandita �� Vin diesel llevo al altar a la hija de Paul walker que hermoso eso dice que después de la muerte de su padre Paul la cuido y apoyo que gran tipo es Vin Diesel �� pic.twitter.com/WIPUe0gVTz — Yuleimara An AAT ��ⓘ☁️�� (@YULEIMARA) October 23, 2021

La muerte del actor

Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, luego de que auto colisionara y se incendiara por causa de un exceso de velocidad. Tras su muerte se estrenaron tres películas en las que había participado, en algunas de forma inconclusa, Hours, Brick Mansions y Rápido y Furioso 7. También se lanzó una canción dedicada a él, "See You Again", de Wiz Khalifa, la cual también formó parte de la banda sonora de la película.

La hija de Paul Walker, Meadow Walker, se casó en República Dominicana y Vin Diesel fue quien caminó con ella en la boda en lugar de su difunto padre y la entregó en el altar. Mejores amigos más allá de la muerte. pic.twitter.com/X2Iv2VReUM — Delirios de Taberna (@deliriostaberna) October 23, 2021

Walker estuvo casado con Rebecca McBrain, con quien tuvo a su única hija, Meadow. La joven vivió con sus madre sus primeros 13 años, pero se mudó con Paul en 2011, luego de este obtuviera la custodia completa. Al morir el actor, Diesel se convirtió en el tutor de Meadow.