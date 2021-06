"F9" reúne 70 millones de dlls en su estreno, es la película más exitosa de la era de la pandemia

ESTADOS UNIDOS.- Esperar a acelerar los motores para "F9" ha valido mucho la pena, cuando la crisis de Covid-19 golpeó a Estados Unidos, Universal decidió retrasar la novena entrega de la franquicia "Fast and Furious" por un año completo aplazando el estreno para el segundo semestre de 2020.

Esta técnica no fue exitosa para todas las entregas cinematográficas del año pasado, ya que resultó que muchos cines no comenzaron a reabrir hasta fines de la primavera de 2021.

Fue este fin de semana cuando "F9" se aceleró a un récord de 70 millones de dólares en su inicio en América del Norte, la mayor exhibición de la era de la pandemia y la más grande desde "Star Wars: The Rise of Skywalker", en diciembre de 2019.

"F9" superó fácilmente el lanzamiento nacional de 60 millones de dólares de la escisión "Hobbs & Shaw" de 2019 , sin ajustar a la inflación, pero no pudo igualar el inicio de 98.8 millones dólares de "The Fate of the Furious" en 2017, lo que subraya la frágil naturaleza de la recuperación de la taquilla.

En el extranjero, donde la película dirigida por Justin Lin se estrenó hace varias semanas, F9 ganó 335 millones de dólares para un total global de 405 millones de dólares hasta el domingo.

La película, cuya producción cuesta al menos 225 millones de dólares, no debería tener problemas para liquidar 600 millones de dólares o más, teniendo en cuenta que tiene muchos mercados importantes en los que abrirse y apenas ha comenzado su carrera en Estados Unidos.

Solo teatral

Universal se apegó a un lanzamiento teatral exclusivo, en lugar de hacer que "F9" esté disponible simultáneamente en el hogar y en la pantalla grande, una práctica controvertida que algunos estudios han adoptado durante la pandemia.

Debido al impacto continuo de COVID-19, Warner Bros. decidió abrir todo el día y la fecha de la lista de 2021 en los cines y en HBO Max. Nadie sabe exactamente cuánto afecta esto a la taquilla , ya que la empresa matriz Warner Media no revela los números de audiencia de streamers. Disney también está haciendo que algunas de sus fotos de eventos estén disponibles en el hogar por 30 dólares a través de Disney + Access Premier. Eso incluye la próxima tienda de campaña de Marvel, Black Widow (9 de julio).

El thriller de terror de Paramount "A Quiet Place Part II" es otra gran victoria para los defensores de un estreno teatral exclusivo. La secuela, con un presupuesto modesto, ha ganado 136,4 millones de dólares a nivel nacional, el mejor de la era de la pandemia, y 249 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de 55 millones de dólares.

Momento adecuado, lugar adecuado

Las restricciones de capacidad se levantaron a tiempo para "F9" en muchos mercados importantes, incluidos Los Ángeles y Nueva York, los dos principales mercados del país en términos de ingresos de taquilla. Los requisitos de las mascarillas también se han reducido drásticamente, y todos los circuitos principales dicen que los clientes vacunados no necesitan cubrirse la cara en absoluto.

Para empezar, aproximadamente el 80 por ciento de los cines en América del Norte ahora están reabiertos, o 4.647 ubicaciones, según Comscore. Muchos de los que aún están cerrados se encuentran en Canadá, incluido Toronto.